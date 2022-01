Bundesliga: Julian Nagelsmann vom FC Bayern München steht gegen Borussia Mönchengladbach vor dem nächsten Rekord

Der jüngste Cheftrainer aller Zeiten in der Bundesligahistorie ist er schon länger. Bei seiner Premiere in Diensten der TSG Hoffenheim am 11.2. 2016 war er erst 28 Jahre jung. Es war der Start einer rasanten Karriere, die Julian Nagelsmann nach drei Jahren in Hoffenheim und zwei in Leipzig zum Rekordmeister Bayern München führte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)