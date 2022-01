Bundesliga: Philipp Förster vom VfB Stuttgart verrät, wann Kimmich weinte

Förster: Bei Jo und Serge war es absehbar, gerade Jo war schon in jungen Jahren beneidenswert ehrgeizig und hat jeden Tag hart an sich gearbeitet. Bei Timo hätte ich nicht unbedingt mit so einem Karriereverlauf gerechnet. Er war schnell und hatte einen super Abschluss, seine Technik hat mir damals aber noch nicht so gefallen (lacht).