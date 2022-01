Bundesliga: RB Leipzig – VfL Wolfsburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der VfL holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Gegenwärtig rangiert Wolfsburg auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Ausbeute der Offensive ist beim VfL Wolfsburg verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Siege und drei Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz des VfL gegenüber.