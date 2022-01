Bundesliga: Roel Brouwers sieht Borussia Mönchengladbach im Aufwind

Das sei angesichts der desaströsen Hinrunde, in der man weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, wichtig, so der Ex-Gladbacher, in dessen Augen es für die Borussia nur noch bergauf gehen kann: „Viel schlechter als die Hinrunde kann es eigentlich nicht gehen. Das Positive ist, dass man jetzt nur nach oben schauen kann. Sie müssen Schritt für Schritt wieder Richtung Platz sieben oder acht kommen und sich da dann festbeißen. Was am Ende dann drin ist, wird man sehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)