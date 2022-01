Bundesliga: So erfolgreich waren Wintertransfers mit Haaland, Piatek, Olmo

Der Stürmer kam im Januar 2020 von Salzburg zu Borussia Dortmund und hat seitdem eingeschlagen wie eine Bombe. In dieser Saison kommt der Norweger trotz längerer Verletzungspause auf 13 Tore und fünf Assists in elf Bundesliga-Einsätzen. In der Vorsaison waren es 27 Treffer und acht Vorlagen in 28 Ligaspielen sowie zehn Treffer und zwei Assists in der Champions League.