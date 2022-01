Bundesliga: Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach im Interview mit SPORT1 über die Rückrunde, Transfers und Ziele

Lainer: Die vorherigen Wochen und Monate waren nicht ganz so einfach. Bis zu meiner Rückkehr war es ein langer Prozess, der zum Teil immer noch anhält. Die Heilung läuft nach wie vor und deswegen muss man immer wieder in seinen Körper reinhorchen, was geht und was nicht. Man darf da nicht zu viel machen oder zu viel wollen. Aber ich denke, ich bin auf einem sehr guten Weg, ich kann jetzt wieder alles abrufen. In den vergangenen drei bis vier Monaten musste ich immer mal wieder zurückschrauben und dem Fuß etwas Entlastung geben.