Bundesliga: Verlässt Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach noch im Winter?

„Es gibt nichts, was auf meinem Schreibtisch liegt“, bestätigte Eberl, der am liebsten auch Denis Zakaria (verlängert ebenfalls nicht) noch in diesem Transferfenster zu Geld machen will. „Wir haben immer gesagt, dass ich, wenn was kommt, womit wir uns aus finanziellen Gründen beschäftigen müssen, nicht ausschließen kann, dass beide den Verein noch im Winter verlassen – oder einer.“