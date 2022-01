Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Köln, 2:2 (1:2)

Kurz darauf bereitete Jürgen Locadia das 1:0 des VfL durch Gerrit Holtmann vor (24.). Für das 1:1 des 1. FC Köln zeichnete Timo Hübers verantwortlich (35.). Nach Vorlage von Florian Kainz ließ Anthony Modeste den zweiten Treffer des FC folgen (44.). Köln nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In Minute 69 erzielte der VfL Bochum 1848 den Ausgleich. Letzten Endes wurde in der Begegnung des VfL mit Köln kein Sieger gefunden.