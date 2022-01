BVB: Tigges, Reus, Malen, Moukoko - wer eignet sich als Haaland-Ersatz?

Entgegen kommt den Dortmundern, dass am kommenden Wochenende in der Bundesliga spielfrei ist. Das nächste Spiel der Borussia steigt am 6. Februar gegen Bayer Leverkusen. Dennoch wird sich Marco Rose bereits überlegen, wie er seinen Topstürmer notfalls ersetzen will. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)