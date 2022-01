FC Bayern München: Manuel Neuer vor Verlängerung - endgültiges Aus für Nübel?

Doch Stand heute hat sich das Thema Nübel beim FCB so gut wie erledigt. Der 25-Jährige ist noch mindestens bis zum Saisonende an die AS Monaco gebunden, seine bis 2023 geplante Leihe kann im Sommer vorzeitig beendet werden. Im kommenden Sommer dürfte dann eine weitere Leihe oder sogar ein fester Abschied aus München folgen.