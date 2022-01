FC Bayern: Stefan Effenberg kritisiert Bayern-Stars wegen Corona

Als Leidtragenden der Situation sieht der 35-malige Nationalspieler vor allen Bayern-Coach Julian Nagelsmann. „Er kann mit der Mannschaft nicht an den Schwächen arbeiten, nichts wirklich trainieren und einstudieren. Und trotzdem wird er am Ende der Saison am Erfolg gemessen.“ Effenberg glaubt, dass wegen des Corona-Wirbels sogar die Entscheidung im Meisterrennen doch noch spannend werden könnte.