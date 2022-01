Bundesliga: FC Bayern vor Spiel gegen Borussia Mönchengladbach - ist die Austragung fair?

In einer SPORT1-Umfrage waren allerdings diejenigen User in der Überzahl, die einer Absage befürworten, wenn auch nur knapp. Von über 83.000 Stimmen (Stand Donnerstagabend) sprachen sich nur 44 Prozent der Befragten dafür aus, dass die Parte über die Bühne gehen sollte – Corona-Lazarett hin oder her.