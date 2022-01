Hofmann: "Haben ein Lebenszeichen gesendet"

Hofmann hatte dem fünfmaligen Champion aufgrund einer OP fünf Wochen nicht zur Verfügung gestanden. "Es war nur ein kleiner Eingriff am Knie, deshalb war ich nicht ganz so lange raus. Ich hatte zwar noch nicht wieder so viele Trainingseinheiten mit der Mannschaft absolviert, habe mich aber gut gefühlt und wieder Vertrauen in mein Knie gehabt."