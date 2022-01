Max Eberl & Borussia Mönchengladbach: Dramatische Abschieds-PK - Kernaussagen und Hintergründe

Mehrfach mit den Tränen ringend, schilderte der 48-Jährige Symptome eines Burnouts: Er ziehe die Reißleine, um seine Gesundheit zu schützen. Er müsse „raus aus dem Fußball“, brauche nach jahrelangem Einsatz eine Auszeit vom Betrieb - und die Situation sei so akut geworden, dass er sich in der angespannten sportlichen Situation des Tabellen-Zwölften als Last und nicht mehr als Hilfe für den Klub empfunden hätte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die angespannte sportliche Situation - Platz 12 in der Liga, Pokal-Aus, Trainer Adi Hütter unter Druck - sei ihm bewusst, auch die Gefahr, dass sein Schritt als Flucht interpretiert werden könne. Er hält dieser Interpretation brutale Offenheit und ein Eingeständnis der Schwäche und Verletzlichkeit entgegen: „Ich kann die Leute verstehen, die sich vielleicht fragen, warum ich diese Entscheidung zu diesem Punkt treffe, der für den Verein sportlich schwierig ist. Ich habe aber die Kraft nicht mehr, diesen Job in der Form auszuführen wie es so lange gemacht habe.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)