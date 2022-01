Max Eberl vor Aus: Gladbach reagiert auf Gerüchte - die Pressekonferenz ab 14 Uhr LIVE im Ticker bei SPORT1

Bei der Borussia brennt es zurzeit an allen Ecken und Enden. Vor 15 Monaten feierte die Elf vom Niederrhein noch Feste in der Champions League gegen Real Madrid, Inter Mailand oder Schachtjor Donezk, nun der freie Fall in der Liga auf Platz 12 und das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover (0:3). Auch Trainer Adi Hütter steht unter Druck. (Bericht: Die Details zum Eberl-Knall)