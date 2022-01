Max Eberl steht bei Borussia Mönchengladbach vor dem Aus als Sportdirektor

Erste Risse auf Führungsebene soll es bereits vor einem Jahr in der Causa Marco Rose gegeben haben. Trotz des damals feststehenden Abgangs von Ex-Coach Rose zum BVB (ging per Ausstiegsklausel für 5 Mio. Euro) hielt Eberl bekanntlich am Trainer fest, die Mannschaft verspielte die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Klubintern bekam der Sportchef dafür heftigen Gegenwind.