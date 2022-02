Arminia Bielefeld: Joakim Nilsson verrät: "Ibrahimovic noch immer eine Maschine"

Nilsson: Als ich nach Bielefeld wechselte, war ich extrem überrascht, wie hoch das Torhüter-Level in Deutschland ist. Es ist so viel besser als in Schweden. In der zweiten Liga hatten wir mit Stefan Ortega schon den besten Torhüter. Ortega ist so unglaublich mit dem Ball am Fuß. Er strahlt ein enormes Selbstbewusstsein aus und gibt dem Team damit sehr viel Sicherheit. Ortega gibt den Rhythmus mit seinen Pässen vor. Er war schon in der zweiten Liga sehr wichtig für uns. Ich war deshalb nicht überrascht, dass er in der Bundesliga so stark performt. Wir sehen in jedem Training, dass er ein absolut überragender Torhüter ist! Er hat nicht nur eine gute Technik, sondern auch noch Wahnsinns-Reflexe. Die deutschen Torhütertrainer leisten aber nicht nur bei Ortega sehr gute Arbeit.