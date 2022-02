Bundesliga, BVB: Kohler findet Transfer von Süle zu Borussia Dortmund fragwürdig

Kohler kennt beide Seiten, spielte von 1989 bis 1991 in München und wurde von 1995 bis 2002 zur BVB-Legende. Bei ihm hat es nach einer Karriere beim FC Bayern also mit einem gelungenen Wechsel nach Dortmund geklappt. Ob das bei Süle auch der Fall sein wird, da ist er sich allerdings nicht so sicher: „Sportlich gesehen finde ich den Wechsel fragwürdig. Das ist für mich eher ein Rückschritt. Er wechselt vom ersten Verein in Deutschland zum zweiten.“