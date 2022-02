Bundesliga: BVB-Pressekonferenz vor Partie gegen Gladbach mit Marco Rose im Liveticker

Nach der desolaten Leistung gegen die Rangers prangerte Rose außerdem an: „Wir verlieren zu einfach Bälle in Situationen, in denen das nicht passieren darf. Ich sage immer: Wir spielen Playstation. Wir spielen Pässe, die es am Computer gibt, aber im realen Fußball funktionieren die nicht.“, echauffierte sich der BVB-Coach.