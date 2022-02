Bundesliga: Die TSG Hoffenheim kassiert die nächste Pleite gegen den 1. FSV Mainz 05

Erst im zweiten Durchgang knüpfte die TSG an den starken Beginn an, ließ aber beste Chancen ungenutzt. Dabbur traf den Pfosten (46.), dazu schlenzte Andrej Kramaric (47.) den Ball knapp vorbei. Auf der Gegenseite reagierte Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann bei einem Distanzschuss von Anton Stach (52.) stark. In der 68. Minute wurde Christian Baumgartner per Flanke in Szene gesetzt, jedoch vergab der Hoffenheimer die Riesen-Chance nur knapp. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)