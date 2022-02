Bundesliga: Droht wegen Kapitänsbinde bei Eintracht Frankfurt Ärger?

Glasner traut Hinteregger aktuell nicht zu, diese Verantwortung zu übernehmen. In einem Spiel, in dem es um die europäischen Plätze ging, ist dies ein Fingerzeig an ihn und die Mannschaft. Trapp war im vergangenen Sommer durchaus enttäuscht, dass er nicht zum offiziellen Kapitäns-Team gehörte. Nun zählt er wohl doch dazu – eine Kommunikation nach außen gab es zu diesem Thema allerdings nicht.