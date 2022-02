Bundesliga: Effenberg über Nagelsmann, FC Bayern, Süle - SPORT1-Kolumne

Auch bei der Situation rund um Niklas Süle spielt Nagelsmann eine Hauptrolle. In seinem Trainer hat der Innenverteidiger einen großen Förderer, zunächst bei Hoffenheim, nun auch bei den Bayern. Das macht es für mich auch schwer zu verstehen, warum er München verlassen will. Warum will er das aufgeben? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)