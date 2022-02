Bundesliga, Eintracht Frankfurt: Wie viel Fredi Bobic steckt noch im Klub?

Doch seine Arbeit hat den Klub auf ein neues Level gehoben. DFB-Pokal-Finale 2017, Pokalsieg 2018, Europa-League-Halbfinale 2019, dreimal kämpfte der Traditionsklub um den Einzug in die Champions League. Zur Erinnerung: Bobic hatte den Klub in einer Situation übernommen, als dieser erst in der Relegation gegen Nürnberg die Klasse gehalten hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)