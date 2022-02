Bundesliga: FC Bayern München – SpVgg Greuther Fürth, 4:1 (0:1)

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Branimir Hrgota zum 1:0 zugunsten von Fürth (41.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Lewandowski den Ausgleich (45.). Mit einem Tor Vorsprung für SpVgg Greuther Fürth ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Sebastian Griesbeck machte in der 60. Minute das 2:1 des FC Bayern München perfekt. Das 3:1 für das Heimteam stellte Lewandowski sicher. In der 81. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der FC Bayern München überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (90.). Schließlich sprang für den FCB gegen SpVgg Greuther Fürth ein Dreier heraus.