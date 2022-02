Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - Bayern München LIVE im TV, Stream & Ticker

Vielleicht fühlt man sich in Frankfurt auch an die Hinrunde erinnert. Am 7. Spieltag ging es in die Allianz Arena. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Eintracht lediglich fünf Remis und eine Niederlage auf dem Konto. Der 2:1-Auswärtssieg war der Startschuss zu einem Lauf, der die Frankfurter am 17. Spieltag auf Rang sechs führte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)