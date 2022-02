FC Bayern PK: Julian Nagelsmann vor Frankfurt über Thomas Müller, Verletzte

Ich finde gut, dass die UEFA so schnell entschieden hat. Und auch richtig. Ich bin schockiert. Auch ängstlich. Das alles passiert in einem Land, in dem wir vor nicht allzu langer Zeit noch über den Platz gejoggt sind. Ich verurteile Krieg. Es ist nicht leicht, über Fußball zu sprechen. Es ist mehr als dramatisch und erschreckend.