Bundesliga: Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt im Formtief

Glasner befindet sich bei aller öffentlichen Rückendeckung in einer ganz kniffligen Position. Makoto Hasebe fällt nach Rippenverletzung mindestens noch zwei Wochen aus. Eine Umstellung auf Viererkette ohne Hinteregger? Damit wäre er demontiert, das letzte Fünkchen Selbstvertrauen dahin. Krösche betonte: „Hinteregger war in der Vergangenheit für die Eintracht sehr wichtig und er wird es auch in Zukunft sein.“