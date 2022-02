Bundesliga: So denkt Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund über die Defensiv-Kritik von Kapitän Marco Reus

Guerreiro: Wir haben beim gemeinsamen Verteidigen in der Tat Probleme. Die Länderspielpause haben wir genutzt, um genau diesen Aspekt intensiv zu trainieren. Und dann geben wir so ein Bild ab. Wir wollen offensiv nach vorne spielen und lassen dem Gegner dabei oft zu viele Räume. Wir kassieren zu viele Gegentore, gehen nicht konsequent genug in die Zweikämpfe. Das fängt vorne an und hört hinten auf. Da nehme ich mich natürlich nicht aus. Das wichtigste ist, dass wir immer noch Zweiter sind in der Tabelle. Wenn wir unsere Abwehrprobleme endlich konstant in den Griff bekommen, dann ist viel mehr möglich für uns. Das ist ein Prozess, und er dauert noch an.