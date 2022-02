BVB-Star Mats Hummels reagiert auf Bayern-Jagd im Titelkampf

„Da hätten wir letzte Woche schon deutlich besser drauf hören müssen, was der Trainer gesagt hat. Und trotzdem hat er heute dann auch mit einer Doppel-Sechs für mehr Stabilität gesorgt, weil dann eben nicht immer so viele Räume bei Ballverlusten waren, sondern wir vier oder fünf Mann in der Absicherung hatten“, ergänzte Hummels - und meinte: „Mit zwei oder drei Mann Absicherung kannst du in der Bundesliga nicht überleben.“