Bundesliga: BVB nutzt Patzer von FC Bayern - Reus trifft doppelt bei Union Berlin

Das tut uns sehr gut. Wir hatten eine sehr unruhige Woche, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in der Vergangenheit reden. Wir müssen weiter positiv nach vorne gucken und haben glaube ich in der ersten Halbzeit seriös gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Machen da dann auch die Tore. In der zweiten Halbzeit haben wir weitestgehend verteidigt, was wir nicht grundlegend wollten, aber es war natürlich auch klar, dass Union nochmal kommen wird, den schnellen Anschlustreffer erzielen wollte. Das haben sie nicht geschafft und dementsprechend haben wir eine gute Reaktion gezeigt, jetzt geht es Donnerstag weiter.“