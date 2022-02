BVB: Wechsel von Niklas Süle hat Folgen für Hummels, Akanji, Zagadou

Auch bei Akanji gibt es - zumindest von BVB-Seite - die Bestrebung, den Kontrakt zu verlängern. Wie allerdings vor einigen Wochen schon im SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“ berichtet wurde, hat der Schweizer ein erstes Vertragsangebot zu verbesserten Konditionen mit einem Jahresgehalt von 9,5 Millionen Euro abgelehnt. Akanji will dem Vernehmen nach bis zu 12 Millionen Euro verdienen und in die Kategorie der klubinternen Top-Verdiener aufsteigen. Der BVB, der die Qualitäten seines Führungsspielers an sich sehr schätzt, stößt dabei allerdings an gewisse Grenzen.