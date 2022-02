Wechsel von Nilas Süle vom FC Bayern zum BVB fix

„Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten“, betonte BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Pressemittteilung des Klubs. Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge antreten wird, erklärte: „Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen.“