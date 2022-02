FC Bayern: Blitz-Comeback von Manuel Neuer? Nagelsmann überrascht

Neuer hatte sich am 6. Februar einer Operation am rechten Knie zugezogen. Vertreten wurde der fünfmalige Welttorhüter seither durch Sven Ulreich. Beim 1:0-Triumph in Frankfurt spielte die Nummer zwei der Bayern erstmals seit 2019 in einem Bundesliga-Spiel wieder zu Null. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)