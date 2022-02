FC Bayern: Experiment von Trainer Julian Nagelsmann in Bochum gescheitert

SPORT1-Experte Stefan Effenberg äußerte im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag Zweifel am Spielansatz von Nagelsmann: „Vier Tore gegen einen Aufsteiger sind schon heftig. Du kannst die Bayern schnell und einfach aushebeln. Das ist die Philosophie, die Nagelsmann an den Tag legt. Sie ist extrem offensiv. Das ist mit Risiko verbunden. Und wenn du schon gegen Bochum ausgehebelt wirst, dann mache ich mir schon Sorgen um die Champions League.“