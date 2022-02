FC Bayern: Joshua Kimmich stellt nach Klatsche gegen Bochum die Mentalitätsfrage

Julian Nagelsmann (Bayern-Trainer): „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr sehr schlecht gespielt. Wir hatten eine Idee, die wir nicht gut umgesetzt haben. Einen Plan, der nicht gut aufging. Wir/Ich hätten schneller reagieren müssen, da hätte Bochum mehr Probleme bekommen. Das habe ich zu spät gemacht. Wir sind zudem relativ spannungslos in der ersten Halbzeit aufgetreten. Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient zur Pause. In der zweiten Halbzeit waren wir gut. Am Ende ist es ein verdienter Sieg für Bochum – auch in der Höhe.“