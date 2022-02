FC Bayern München: Robert Lewandowski verärgert - was steckt dahinter?

Trotzdem übte der Routinier nach Spielschluss Kritik. Spielaufbau, Ballbesitz, Offensive, Defensive – all das hätte in Durchgang eins „nicht so funktioniert“, monierte Lewandowski am DAZN-Mikrofon. „Wir haben zu viel Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war viel zu langsam, wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen. In der zweiten Halbzeit war es viel besser. In diese Richtung sollte es gehen.“