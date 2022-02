FC Bayern: Nagelsmann vor Bundesliga-Spiel gegen Fürth - Pressekonferenz im Liveticker

Beim FC Bayern läuft es aktuell nicht rund. Am vergangenen Wochenende setzte es in der Liga eine unerwartete 2:4-Niederlage gegen den VfL Bochum, unter der Woche kam der Rekordmeister in der Champions League nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Salzburg hinaus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)