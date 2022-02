FC Bayern: Sven Ulreich als Neuer-Ersatz gefordert - wie gut ist er?

Auch zuletzt konnte er nicht sonderlich überzeugen, zeigte in der Vorbereitung für die laufende Saison oftmals schwächere Leistungen. In den Testspielen gegen den 1. FC Köln, Ajax Amsterdam und den SSC Neapel durfte der 33-Jährige von Anfang an ran – und der Rekordmeister musste in den drei Partien satte acht Gegentore einstecken.