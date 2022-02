FC Bayern unter Julian Nagelsmann mit hoher Laufleistung - ein Problem?

Erstmals überhaupt in dieser Saison konnte der Rekordmeister zwei Pflichtspiele in Folge nicht gewinnen. Nach der überraschenden 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum rechnete wohl jeder mit der passenden Antwort im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse – doch diese blieb, zumindest in Halbzeit eins, aus.