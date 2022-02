Felix Magath spricht über Max Eberl und gesteht psychische Probleme

„Eberl trug die Gesamtverantwortung. Ich kann mich komplett in ihn hineinversetzen. Schon vor Jahren habe ich mich an der P3 Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Tutzing beteiligt. Direkte Kontakte dort haben mich für psychologische Fragen stark sensibilisiert“, erklärte Magath.