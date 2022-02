Bundesliga: So steht's um Hoffenheims Geiger nach seiner Kopfverletzung gegen Stuttgart

Auch für Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo verlängerte sich bei der Partie in Sinsheim die Verletztenliste. Orel Mangala wurde in der ersten Halbzeit mit einer Prellung ausgewechselt, auch Chris Führich musste in der Pause raus. "Er hat eine Instabilität im Knie. Das muss noch untersucht werden, um zu schauen, wie lange er ausfällt", sagte Matarazzo.