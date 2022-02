Niklas Süle: BVB mischt im Transfer-Poker um Bayern-Star mit

Am Montag trat Karl-Heinz Rummenigge noch mal in Richtung Süle nach. „Er war immer ein brauchbarer Spieler!“, sagte der Ex-Bayern-Boss bei Sky. „Das Problem ist: Ich finde, er hat sich nie wirklich so richtig durchgesetzt auf seiner Position.“ Und weiter: „Wenn man die Mannschaft im Best-of aufstellt, ist Niklas im Moment möglicherweise nicht dabei. Das ist etwas, was er sich vielleicht auch mal überlegen sollte.“