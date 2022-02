Was läuft zwischen Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund?

„Für mich ist das immer noch ein Traum, dass ich in der Bundesliga spiele“, sagt der Verteidiger, an dem auch Klubs aus dem Ausland (unter anderem Tottenham) interessiert sind, kürzlich bei Sky. „Und deswegen habe ich nicht das Verlangen danach, ins Ausland zu gehen“. Wenn es gehe, wolle er noch in Deutschland bleiben und bei einem der besten Vereine der Bundesliga „noch ein Regal höher“ spielen. Der BVB zählt zweifelsohne dazu.