"Dachte, er macht einen Scherz": Magaths Corona-Infektion schockt Bobic

Erst am Montag war Magath als Nachfolger von Tayfun Korkut offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden. Der 68-Jährige soll den Tabellen-17. vor dem Abstieg bewahren. Am Donnerstag war Magath positiv auf Corona getestet worden und verpasst somit sein Debüt als Hertha-Coach gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).