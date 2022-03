Borussia Mönchengladbach schlägt Hertha BSC 2:0 - Plea und Ginter treffen

Trainer Tayfun Korkut droht nach dem zehnten Pflichtspiel ohne Sieg in diesem Jahr der Rauswurf. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hatte vor der Begegnung zumindest einen Punkt gefordert. „Wenn man in so einem Spiel zwei Standardgegentore bekommt, dann ist es ernüchternd“, sagte Herthas Davie Selke bei Sky. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)