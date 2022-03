Bundesliga: „Agent“ Haaland lockt Salzburg-Stürmer Okafor in die Bundesliga

Experten sind sich sicher: Knipst Okafor so weiter, wird er ab Sommer einen ähnlichen Weg wie Haaland einschlagen und in der Bundesliga spielen. Dafür sondiert sein Berater - Ex-Profi Christopher Mandiangu (unter anderem Gladbach und Duisburg) - aktuell den Markt. Der 30 Jahre alte Weltenbummler spielte in elf verschiedenen Ländern und ist bestens vernetzt.