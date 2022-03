Bundesliga: Axel Hellmann ist Eintracht Frankfurts Tausendsassa

Doch Hellmann, einer der Architekten des Eintracht-Erfolgs, hat natürlich nicht nur Freunde in der Bundesliga gewonnen. Mit seinen klaren Worten beim Thema Stärkung des Mittelstands eckt er an, provoziert auch Reaktionen. Wenn sich Hellmann für eine starke Liga mit Traditionsklubs, die viele Fans in die Stadien mitbringen und Zuschauer an die TV-Geräte locken, offensiv ausspricht, dann hört das in dem Business nicht jeder gerne. Auch seine Ankündigungen, „uns sowohl in der Verbands- als auch politischen Arbeit – in Deutschland und Europa – stärker einzubringen“, wird den ein oder anderen Funktionär nicht zu Freudensprüngen veranlassen.