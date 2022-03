Bundesliga: Gladbach reagiert auf Kramer-Kritik

„Chris Kramer hat nach dem Spiel in Stuttgart emotionale Worte gewählt, weil er nach der Niederlage angefasst war“, erklärte Sportdirektor Roland Virkus auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Kellerduell gegen Hertha BSC am Samstag (Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC ab 18.30 Uhr im LIVETICKER): „Wir haben mit ihm darüber gesprochen, dass er seine Kritik nächstes Mal intern und nicht öffentlich äußert.“