Bundesliga: Hertha BSC Berlin jubelt - Felix Magath nicht an der Seitenlinie

Zudem habe Magath die Mannschaft perfekt auf das Team eingestellt. Trotz seiner coronabedingten Abwesenheit war der Trainer per Facetime zugeschaltet. „Ich weiß gar nicht, ob ich das alles sagen darf“, erklärte er auf Nachfrage, um dann fortzufahren: „Herr Magath war vor dem Spiel auch per Facetime kurz bei uns und hat uns gute Worte mit auf den Weg gegeben.“ Und auch in der Halbzeit hatte er sich nochmal bei der Mannschaft gemeldet: „Die Halbzeit war ruhig, er hat uns runtergebracht und wusste genau, was er sagt.“