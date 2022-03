Bundesliga: Paulinho lässt Bayer Leverkusen jubeln und beendet schwarze Mini-Serie

Das 2:0 beim VfL Wolfsburg am 27. Spieltag beendet eine Mini-Serie von zwei Pleiten in Folge, in der die Werkself auch ohne Torerfolg vom Platz ging. Zuvor verlor man in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln und in der Europa League gegen Atalanta Bergamo mit 0:1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)